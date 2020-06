Wenn heute (11 Uhr, ORF Sport+) der Hauptbewerb der mit 40.000 Euro dotierten Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf eingeläutet wird, dann glänzt Österreichs Star Dominic Thiem durch Abwesenheit. Der 26-jährige Lichtenwörther war gestern noch in Biot bei Nizza am Ball und hat beim "Ultimate Tennis Showdown" seinen dritten Sieg im vierten Match gefeiert. Der "Dominator" schlug Matteo Berrettini (Ita) 3:1 – unverändert unter strengen Hygienevorschriften.