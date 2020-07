Am 25. September soll die internationale ICE Hockey League losgehen, Anfang Oktober die Basketball-Superliga ihre Pforten öffnen. Geplanter Handballstart ist der 5. September, die Volleyballer wollen am 26. September loslegen. Da es sich durch die Bank um Indoor-Mannschaftssportarten handelt, stellt sich die Frage, wie viele Zuschauer zugelassen sein werden. Die Sorgen vor dem Restart sind offensichtlich – vor allem in der Eishockeyszene, die massiv von Zuschauereinnahmen abhängig ist.