Lange Nacht für die Swans

Graz war (wieder einmal) eine Reise wert für Basketballmeister Gmunden. Die Swans profitierten beim 89:70-Auswärtssieg, der sie auf Platz zwei der Superliga hievte, von einer bemerkenswerten Ausbeute vom "Dreier" (63 Prozent). "Wenn man so trifft, ist es nicht schwierig zu gewinnen", sagte Finanzvorstand Harald Stelzer nach jenem Match, in dem Zugang Carlos Novas Mateo mit elf Punkten einen Einstand nach Maß hatte.

Nur die Rückkehr an den Traunsee gestaltete sich ziemlich mühsam. Nachdem der Team-Bus gegen Mitternacht am Voralpenkreuz seinen Geist aufgegeben hatte, waren die müden Sieger erst gegen zwei Uhr früh zu Hause. Cheftrainer Anton Mirolybov, der nach zwei Krebsoperationen auf die Bank zurückgekehrt war, hatte eine ganz kurze Nacht: Bereits in den Morgenstunden musste der Finne zur Chemotherapie ins Krankenhaus.