Rafael Nadal hat heuer die Australian Open und Roland Garros gewonnen, in Wimbledon nahm ihn vor dem Semifinale gegen Nick Kyrgios (Aus) eine Bauchmuskelverletzung aus dem Spiel. Das einzige Grand-Slam-Turnier 2022, bei dem der Mallorquiner auf sportlichem Weg gestoppt wurde, sind die US Open in New York. Nadals Reise endete im Achtelfinale gegen den amerikanischen Lokalmatador Frances Tiafoe, der mit 6:4, 4:6, 6:4, 6:3 die Oberhand behielt und anschließend Tränen der Freude vergoss.