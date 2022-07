Kyrgios scheiterte im Finale nicht nur an Freund Djokovic

Novak Djokovic wehrte auf dem "Heiligen Rasen" von Wimbledon den ungestümen Angriff des australischen Außenseiters Nick Kyrgios nach Startschwierigkeiten ab. Der 35-jährige Serbe hatte wie schon im Semifinale gegen Cameron Norrie (Gbr) den ersten Satz verloren, um anschließend Fahrt aufzunehmen. Djokovic feierte mit dem 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3)-Sieg seinen 21. Grand-Slam-Titel, für den es zwar keine Weltranglistenpunkte, dafür aber 2,36 Millionen Euro Preisgeld gibt. Der Champion rückte Rafael Nadal (Esp), der 22 Major-Trophäen im Schrank hat, ganz, ganz nahe.

Nachdem Djokovic seinen dritten Matchball verwandelt hatte, kniete er nieder, kaute genüsslich an einem Grashalm, fabrizierte einen "Diver" und warf dem Publikum Kusshändchen zu. Das hat schon Tradition.

"Novak ist ein bisschen ein Gott. Ich möchte ihm gratulieren, er hat diesen Titel verdient", sagte Kyrgios, der sich artig bei den 15.000 Zuschauern auf dem Centre Court bedankte. Der Weltranglisten-40. hätte sich gerne auf seinem Lieblingsbelag mit dem ersten Grand-Slam-Titel belohnt, doch dafür war er nicht hundertprozentig fokussiert. Als das Match kippte, fing Kyrgios zu hadern an – weniger mit sich als mit dem Publikum ("Jemand spricht mit mir während des Ballwechsels und hat 700 Drinks intus") und seinem Betreuerteam, das praktisch für jeden Fehlschlag sein Fett abbekam. Selbstreflexion sieht ein bisschen anders aus.

Djokovic nützt solche Schwächeperioden gnadenlos aus und spielt in engen Situationen sein bestes Tennis. So auch im Tiebreak des vierten Satzes, der mit 7/3 an den nun siebenfachen Wimbledon-Sieger ging.

Komplimente auf dem Rasen

Wer geglaubt hatte, Kyrgios würde nach dieser Niederlage komplett die Fassung verlieren, irrte. Der 27-Jährige ging mit einem Lächeln und im besten Einvernehmen mit seinem Bezwinger. Die beiden warfen förmlich mit Komplimenten um sich. "Das ist der Beginn einer Bromance", schmunzelte Djokovic, der sich in den sozialen Netzwerken mit Kyrgios zum Abendessen verabredet hatte. Die Bedingung: Der Gewinner zahlt.

Bei so viel Harmonie hätte Djokovic beinahe darauf vergessen, dass er am Sonntag definitiv nicht verfügbar war. Der Hochzeitstag ging vor. "Ich muss schnell Blumen besorgen", sagte die langjährige Nummer eins, die sich nach den Turbulenzen bei den Australian Open (Startverbot wegen fehlender Coronaschutzimpfung) und der Enttäuschung in Roland Garros (Viertelfinal-Aus gegen Nadal) eindrucksvoll zurückgemeldet hatte.

Für Kyrgios war es übrigens die erste Niederlage gegen Djokovic – nach zwei Siegen auf Hartplatz 2017. "Nick hat trotzdem gezeigt, dass er einer der Besten der Welt ist", betonte Djokovic. (alex)