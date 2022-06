Wimbledon hat sich mit Herzschmerz von zwei seiner sentimentalen Favoriten verabschiedet. Für die Publikumslieblinge Emma Raducanu und Andy Murray war bereits in der zweiten Runde Endstation – sehr zum Leidwesen ihrer zig-tausenden Fans in Großbritannien und darüber hinaus. Die Weltranglistenelfte Raducanu musste sich nach 87 Minuten Caroline Garcia (Fra), die mit einem Titel in Bad Homburg nach London gekommen war, 3:6 und 3:6 geschlagen geben.