Kreundl schwamm zu vier Titeln

Damit verhalf die 24-jährige gebürtige Steyrerin ihrem Klub, ASV Linz, zum Sieg in der Vereinswertung mit insgesamt neun ersten, vier zweiten und fünf dritten Plätzen. Für Kreundl und 18 weitere OSV-Athleten geht es morgen zu den am Donnerstag beginnenden Europameisterschaften in Rom.