Kräftemessen via Internet

Opa Manfred Modrey, sein Sohn Manuel und dazu noch Enkel Luca – dass man dieses Trio in den altehrwürdigen Trainingshallen der Gewichthebensektion des SK Vöest Linz gemeinsam antrifft, ist durchaus keine Seltenheit. Wenn die Langhantel unter hohem Kraftaufwand nach oben gestemmt werden muss und dann unter lautem Scheppern wieder auf dem Boden landet, dann ist die Familie Modrey ganz in ihrem Element. Der jüngste Spross aus der erfolgreichen Linzer Stemmer-Dynastie ist nun bei einer Weltpremiere im Gewichtheben mit dabei. Der 15-Jährige startet morgen bei der Nachwuchs-WM in der Klasse bis 61 kg. Und das via Livestream über das Internet.

Die Titelkämpfe hätten eigentlich in Lima (Peru) stattfinden sollen. "Für meinen Sohn wäre die Reise dorthin natürlich ein Highlight gewesen", sagt Manuel Modrey. Doch die Corona-Pandemie zwingt den Spitzensport heuer zu alternativen Maßnahmen. Auch im Gewichtheben sind Veranstaltungen wie das Bundesliga-Finale in Linz oder die Staatsmeisterschaften in Wels vorerst verschoben. Aus dem Radsport kennt man aber bereits die Bilder aus dem Frühjahr, als Profis aus aller Welt zu Hause auf dem Rollentrainer gegeneinander auf Onlineplattformen gegeneinander Rennen fuhren. Nun also auch die Gewichtheber, die einen Pilotversuch in diese Richtung starten.

Und der ist durchaus aufwendig. Der Wettkampf wird zeitgleich über Livestream im Internet ausgetragen und von Kampfrichtern bewertet, die in Lima sitzen. Der Koordinator der Videoschaltung wird von Madrid aus arbeiten. Wettkampf-Feeling wie sonst werde schwer aufkommen. "Wegen der Corona-Bestimmungen darf bis auf einen Betreuer eigentlich keiner dabei sein", sagt Manuel Modrey.

Ein besonderer Glücksbringer

Einen Heber-Gürtel, den Großvater Modrey 1983 vom verstorbenen dreifachen Olympiasieger Naim Süleymanoglu bei seinem damaligen Auftritt bei einem Meeting in Ebensee ergatterte, hält die Familie noch heute in Ehren. Vielleicht bringt er Glück. Auch bei einer eher ungewöhnlichen Kraftprobe via Internet.

Artikel von Dominik Feischl d.feischl@nachrichten.at