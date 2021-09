Freud und Leid lagen am Mittwoch beim 22. Welser Innenstadt-Kriterium vor tausenden Zuschauern und bestem Radwetter ganz nah beisammen. Patrick Konrad gewann nach der Etappe bei der Tour de France auch erstmals in seiner Karriere die Ehrenrunden in der Messestadt um den heuer runderneuerten KJ-Platz. Sein Bora-Teamkollege Lukas Pöstlberger dagegen stürzte gleich in der Anfangsphase des mehr oder weniger ernst ausgefahrenen Rennens in einer Kurve.