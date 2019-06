Konrad bei Tour de Suisse im Aufwind

Bei der Tour de Suisse geht es nach einigen Sprintankünften seit gestern in punkto Gesamtklassement ans Eingemachte. Und ein Österreicher mischt ganz vorne mit. Patrick Konrad rückte gestern bei der Bergankunft in Flumserberg auf Rang drei vor.

"Ich habe mich gut gefühlt, bis zum letzten Kilometer sogar sehr gut", sagte der Niederösterreicher im deutschen Bora-Dress. Nur Egan Bernal konnte Konrad am Ende dann nicht mehr folgen. Der Ineos-Kapitän wurde Etappenzweiter und übernahm damit das Führungstrikot. Das Teilstück ging an den niederländischen Ausreißer Antwan Tolhoek. Konrad hat auf Bernal 29 Sekunden Rückstand. Bernals Teamkollege Geraint Thomas gab dagegen Entwarnung. Der Tour-de-France-Champion musste nach seinem Sturz am Dienstag zwar vorzeitig aufgeben, er erlitt aber keine Knochenbrüche.

Weltmeister Alejandro Valverde, der ebenfalls die Tour bestreitet, gewann gestern bei La Route d’Occitanie den Auftakt.

Tour de Suisse, 6. Etappe (Einsiedeln nach Flumserberg, 120,2 km): 1. Tolhoek (Ned) Jumbo 2:43:34 Stunden, 2. Bernal (Kol) Ineos +17 Sekunden, 3. Bidard (Fra) AG2R 24; weiters: 10. Konrad (Ö) Bora 46; 102. Gogl (Ö) Trek 11:36; 109. Pöstlberger (Ö) Bora 13:02 Min.; Gesamt: 1. Bernal 18:40:18 Stunden, 2. Dennis (Aus) Bahrain +12, 3. Konrad 29, 4. Hirt (Tch) Astana 35; weiters: 87. Pöstlberger 23:29 Min.; 100. Gogl 27:21.