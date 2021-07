Konkurrenz verzweifelt an übermächtigem Pogacar

Am zweiten Ruhetag der Tour de France hatte Dominator Tadej Pogacar den Wunsch nach ungewöhnlichen Schmerzen. "Ich hoffe, ich kann so lange schlafen, dass es mir wehtut, weil ich so lange im Bett gelegen bin", sagte der Träger des Gelben Trikots gestern. Wenn ihn schon die Konkurrenz nicht ans Limit bringt, dann doch wenigstens die Matratze im Fürstentum Andorra.