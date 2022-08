Angeführt vom Olympia-Dritten Shamil Borchashvili steigen bei den European Open am Wochenende in Oberwart elf Oberösterreicher auf die Matte. Das einzige Weltranglisten-Turnier auf österreichischem Boden findet dann zum elften Mal im Burgenland statt – und möglicherweise zum vorerst letzten Mal. Denn wie die OÖN erfuhren, wird im Hintergrund an einer Rückkehr des Turniers in den oberösterreichischen Zentralraum gebastelt.