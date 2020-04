"Komischer Titel" für Nikola Bilyk

Der Abbruch der deutschen Handball-Bundesliga (HBL) macht Österreichs Teamkapitän erstmals zum Meister in der wohl stärksten Meisterschaft der Welt. Der Triumph sei "verdient", sagte Bilyk, "aber emotional nicht so, wie man sich das vorstellt". Nach dem von den 36 Erst- und Zweitligisten mit großer Mehrheit beschlossenen Abbruch aufgrund der Corona-Pandemie legte das HBL-Präsidium fest, dass die Tabelle nach der sogenannten Quotientenregelung gewertet wird. Dabei werden bei jedem Team die Pluspunkte durch die absolvierten Spiele geteilt und anschließend mit 100 multipliziert. Tabellenführer Kiel ist erstmals nach 2015 wieder Meister. Es ist der 21. Ligatitel in der Klubgeschichte. Meisterfeier wird es wohl keine geben. "Das tut schon weh. Du arbeitest ja für solche Momente", bedauerte Bilyk.

