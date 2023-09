Kollision auf dem Wasser: Reim verpasst das Finale bei der Ruder-WM

Lukas Reim musste am Freitag sein A-Finale bei der Ruder-WM in Belgrad absagen:

Der Salzburger hatte sich am Donnerstag bei einem Trainingsunfall – einer Kollision auf dem Wasser – schwere Prellungen zugezogen. Ein Start in der Medaillen-Entscheidung war damit unmöglich. "Er ist in der Form seines Lebens und es ist unglaublich schade, aber wir müssen auch froh sein, dass nicht mehr passiert ist", sagte Nationaltrainer Robert Sens.

Magdalena Lobnig verpasste als Vierte ihres Halbfinallaufs das A-Finale. Die Kärntnerin hat nach wie vor die Chance auf ein Olympia-Ticket, muss dafür aber im B-Finale am Sonntag unter den ersten Drei landen.

Ebenfalls im B-Finale geht es für Österreichs Achter mit Fabian Gillhofer, Alexander Chernikov, Lorenz Lindorfer, Bruno Bachmair, Xaver Haider, Jakob Stadler, Michal Karlovsky, Gabriel Stekl und Steuerfrau Teresa Pellegrini weiter. Die Besatzung war im gestrigen Zwischenlauf Fünfter geworden. "Sie sind nicht richtig aus den Startblöcken rausgekommen", analysierte Sens.

