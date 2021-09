Königliches Radvergnügen rund um den Attersee

Was sich im September jedes Jahr rund um den Attersee abspielt, hat sich in Europa unter den vielen begeisterten Radsportlern längst herumgesprochen. Wenn diesen Samstag um 13 Uhr der erste Startschuss zur 11. Ausgabe des ASVÖ "King of the Lake" in Kammer/Schörfling fällt, dann sitzen bei diesem Zeitfahren erneut 1400 Kurbler aus 26 Ländern im Sattel, um auf Zeitenjagd zu gehen.