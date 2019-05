Knöchelverletzung: Verena Preiner stolpert in die Saison

Eine Unachtsamkeit kostet Siebenkämpferin Verena Preiner ihre Teilnahme am morgen beginnenden Meeting in Götzis. "Ich hatte mir gerade meine Speere für Götzis aus dem Gerätecontainer geholt und bin beim Heraussteigen über die Stufen gestolpert", berichtet die 24-Jährige, die dabei mit dem rechten Knöchel umknickte. "Es gab mir einen Stich." Das Gelenk ist geschwollen, an einen Wettkampf sei nicht zu denken. Da das Röntgen ohne Befund blieb, wird eine Sehnenverletzung befürchtet. Eine MRT-Untersuchung soll Aufschluss geben, wie lange Preiner letztlich ausfallen wird.

"Es schmerzt mich sehr, jetzt wieder vor einem Wettkampf verletzt zu sein", sagt Preiner, die bei der diesjährigen Hallen-EM trotz eines Bänderrisses im Fuß Sechste geworden war.

Da Ivona Dadic wegen der heuer erst Ende September angesetzten WM später in die Freiluft-Saison einsteigen wird, geht von Oberösterreichs starken Mehrkämpferinnen nur Sarah Lagger beim Traditions-Meeting in Götzis an den Start. Für die 19-Jährige ein recht stressiger Monat. Nach der mit Bravour bestandenen schriftlichen Matura ging es für die ehemalige Junioren-Weltmeisterin ins Höhentrainingslager nach St. Moritz, welches sie wegen eines Temperatursturzes vorzeitig abbrach. In Götzis will sich Lagger für die U23-EM in Gävle (Swe) qualifizieren. Das Limit von 5400 Punkten sollte für sie lediglich Formsache sein.

