Knieprobleme zwingen Thiem zur nächsten Absage

"Schweren Herzens muss ich leider meinen Start beim Heimturnier von Novak Djokovic absagen", erklärte der Weltranglistenvierte, der zuletzt am 16. März auf der ATP-Tour im Einsatz gewesen war, auf seiner Homepage: "Das Knie bereitet mir Schmerzen." Der 27-jährige Lichtenwörther hat sich von einem Arzt untersuchen lassen, anschließend gab er zumindest vorsichtig Entwarnung: "Es ist kein großes Problem, doch Schonung ist angesagt."

Thiem wird jetzt an der Seite seines Trainers Nicolas Massu, der seit Mittwoch in Wien weilt, seinen Aufbau fortsetzen und sich auf Madrid vorbereiten. "Spätestens dort will ich Anfang Mai völlig fit sein, um wieder ordentliches Tennis zu zeigen", sagte der US-Open-Champion, dessen Hauptaugenmerk den French Open gilt. Das Grand-Slam-Turnier in Paris beginnt am 24. Mai.

Djokovic scheiterte früh

Nicht nur auf Thiem, sondern auch auf die Nummer eins der Welt, Djokovic, wartet viel Arbeit. Der Serbe kassierte im Monte-Achtelfinale seine erste Niederlage 2021. Der 33-Jährige unterlag dem Briten Daniel Evans 4:6, 5:7. "Das war wahrscheinlich eines meiner schlechtesten Matches seit Jahren", ärgerte sich Djokovic. Auch Alexander Zverev (4:6, 6:7 gegen David Goffin) ist out. Souverän präsentierte sich indes Rafael Nadal – 6:1, 6:1 gegen Grigor Dimitrow.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at