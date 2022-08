Klettern: Pilz legte in der Kombination nach

Auf Gold und Silber folgte gestern Bronze – Jessica Pilz komplettierte gestern mit Bronze in der Kombination Österreichs Medaillensatz bei den Kletter-Europameisterschaften in München. Die 25-Jährige bewies im Finale Nerven. Nachdem sie bei drei von vier Bouldern das Top erreicht hatte, kam sie im Vorstieg an die Spitze, womit sie sich noch an der Deutschen Hannah Meul vorbeischob.

So richtig freuen konnte sich Pilz über ihre perfekte Vorstiegsleistung anfangs jedoch nicht. "Gleich nach dem Top wusste ich, dass diese Route zu leicht ist. Deswegen war es mehr Ärger über den Routenbau als das Top. So ist es fast unmöglich, im Lead etwas aufzuholen", erklärte Pilz.

Eine Klasse für sich waren die Sloweninnen Janja Garnbret und Mia Krampl, die einen Doppelsieg feierten. Für Garnbret war es sogar der Titelhattrick bei diesen Europameisterschaften.

Für die Niederösterreicherin Pilz war es nach Silber im Vorstieg ihre zweite Medaille in München. Für den bisherigen Höhepunkt aus österreichischer Sicht war Nicolai Uznik mit seinem Titel im Bouldern verantwortlich. Heute werden die Kletterbewerbe auf dem Münchner Königsplatz mit der Herren-Kombination beendet. In dieser geht mit Jakob Schubert noch ein österreichischer Medaillenkandidat ins Rennen. Der Tiroler hat nach seinem unglücklichen vierten Platz im Vorstieg noch eine Rechnung mit dieser EM offen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio war er in der Kombination Dritter geworden. Danach wurde der Bewerb reformiert, die Speed-Disziplin aus der Kombi gestrichen. München war die Premiere des neuen Formats, das so auch bei den Sommerspielen in Paris 2024 auf dem Programm steht. Aus der Sicht von Pilz bestehe angesichts der zu einfachen Vorstiegsroute jedenfalls noch Optimierungsbedarf.