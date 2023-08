Kletter-WM: Große Schubert-Festspiele in Bern

Jakob Schubert hat sich bei der Kletter-WM in der stimmungsvollen Eishockey-Arena von Bern zum Doppel-Weltmeister gekrönt: Der 32-jährige Tiroler gewann nach dem Vorstieg-Titel in überlegener Manier auch in der Kombination und sicherte sich damit das Ticket für Olympia 2024 in Paris. Das war am Freitag auch bereits Jessica Pilz mit der Silbermedaille im Damen-Bewerb gelungen.

"Ich bin natürlich stolz darauf, was ich mir da jetzt angehäuft habe an WM-Medaillen", sagte der nun sechsfache Weltmeister. Nachsatz: "Es macht mich nur noch hungriger auf mehr."

Im Bouldern glänzte er mit vier Tops und 99,6 Punkten und lag zur Halbzeit damit nur 0,1 Zähler hinter Narasaki auf dem zweiten Platz. In seiner Paradedisziplin Vorstieg war der rot-weiß-rote Hoffnungsträger mit 84 Punkten nicht zu schlagen. "Es war mental schwierig. Ich habe gewusst, dass ich nicht angreife, sondern verteidige", erklärte Schubert. Er habe trotzdem versucht, die Ausgangsposition auszublenden, trotzdem "all in" zu gehen und "volles Risiko" zu klettern. "Im Endeffekt wollte ich nicht nur das Olympia-Ticket, sondern auch den Titel. Ich bin froh, dass ich über den ganzen Bewerb die Nerven so unter Kontrolle gehabt habe", sagte Schubert. Das japanische Supertalent Sorato Anraku (149,1) musste sich mit dem undankbaren vierten Platz begnügen, der 16-Jährige verfehlte damit auch die Olympia-Qualifikation der besten drei, während der US-Amerikaner Colin Duffy (160,7) und der Japaner Tomoa Narasaki (156,7) die weiteren Medaillen holten.

"Es ist immer noch surreal"

Die Niederösterreicherin Pilz musste sich in der olympischen Kombination nur Superstar Janja Garnbret (Slo) geschlagen geben. Für die 26-Jährige aus Haag, die wie die Vöcklabrucker Boulder-Spezialistin Franziska Sterrer in Innsbruck lebt, war es die vierte WM-Medaille.

Jessica Pilz kletterte auf das Siegerpodest. Bild: GEPA pictures/ Jasmin Walter (GEPA pictures/ Jasmin Walter)

Dass der Traum von Olympia in Paris Realität wird, hatte Pilz während des Wettkampfes nicht gleich gemerkt. "Die Trainer haben mir schon immer die Kreise gezeigt. Normal war ich in Mathe in der Schule nicht so schlecht, aber ich habe nicht mehr rechnen können. Es ist immer noch surreal irgendwie."

