"Ich bin begeistert, das sieht hervorragend aus." John Millman (Aus), Nummer 79 der Welt und einer der Titelaspiranten bei den am Sonntag mit der Qualifikation (Eintritt frei) beginnenden Danube Upper Austria Open, hat sich gestern bei strahlendem Sonnenschein ein Bild von der schmucken rund 550 Besuchern Platz bietenden Anlage in Mauthausen gemacht. Das Team um Turnierdirektor Florian Leitgeb, dem Sohn des zu früh verstorbenen Tennis-Zampano Ronnie Leitgeb, serviert bis 8. Mai ein mit insgesamt 101.798 Euro dotiertes Event der ATP 100 Challenger Series, das langfristig seinen Platz im Kalender haben soll.

"Wir machen das, um unsere österreichischen Herren zu fordern und zu fördern", betonte Leitgeb, der sich bei der Vergabe der Wild Cards – die Letztentscheidung trifft ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer – noch nicht in die Karten blicken lassen will. Sebastian Ofner, der vor sechs Tagen ein Challenger in Prag für sich entschieden hat, Lucas Miedler und Alexander Erler (Union Stein & Co Mauthausen) dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen. Dennis Novak (Nr. 149) und Jurij Rodionov (Nr. 159) schafften es über ihre Ranglistenplatzierungen in das Hauptfeld der mit knapp 500.000 Euro budgetierten Veranstaltung.

"Wir sind stolz, dass wir Gastgeber sein dürfen", betonte Mauthausens Vereinsobmann und Sportchef Andreas Pilsl. Ein Turnier dieser Größenordnung erfordert nicht nur Geld, sondern auch viele freiwillige Helfer und einen hohen logistischen Aufwand. 70 Ballkinder, 5000 Flaschen Wasser, 3500 Meter Kabel, 3000 Bälle (Marke Head Tour XT) und 300 Handtücher stehen – wenn man so will – auf der To-do-Liste. Die 13 VIP-Logen im ersten Stock mit Blick auf den Centre Court sind ausverkauft. "Wir haben ein kleines Monte-Carlo-Feeling", sagt Leitgeb.