Kleine Wackler kosteten Medaille

"Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich mich über Platz fünf noch gefreut. Jetzt ist das nicht mehr so", sagte der Grazer. Zwei Fehler – er beendete den Schwung zum Kopfkreuz-Handstand etwas zu schräg, beim Abgang unterlief ihm ein Mini-Nachhüpfer – kosteten dem 26-Jährigen in der Münchner Olympiahalle wohl die erhoffte Medaille. Gold ging wie erwartet an Eleftherios Petrounias, den Ringe-Olympiasieger von 2016 aus Griechenland (15,133).