Der Vienna City Marathon "war immer völkerverbindend, unabhängig von Nation, Hautfarbe und Religion" und daher gelte es in dieser Zeit mit dem Krieg in der Ukraine nur unweit von Österreichs Grenzen entfernt, "eine klare Botschaft zu vermitteln: Laufen für den Frieden", sagt OK-Chef Wolfgang Konrad. 31.000 Starter in den verschiedenen Bewerben machen am Wochenende bei der 39. Auflage des größten heimischen Laufevents mit.