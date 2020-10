Am 22. September hat Rainer Kepplinger im leichten Einer mit einer Top-Zeit über 2000 Meter noch Nationaltrainer Robert Sens begeistert und sich als Geheimfavorit für eine Medaille empfohlen, gestern früh war klar, dass er das bereits bestellte Leihauto für die Fahrt zur Ruder-EM nach Poznan (Polen) nicht benützen wird können. Ein viraler Infekt hat den Waldinger in den vergangenen Tagen in die Knie gezwungen.