Kenia und Kinder in Peuerbach

Für den Lauf der Asse hat Organisator Hubert Lang nicht nur die Vorjahressieger aus Kenia verpflichtet – Davis Kiplangat und Eva Cherono –, mit Robert Keter wird auch der amtierende Weltrekordhalter im Fünf-Kilometer-Straßenlauf am Start sein.

Stolz ist man in Peuerbach auch auf den Zulauf in den Nachwuchsbewerben. "Wir haben 500 Kinder am Start – so viele hat kein anderer Silvesterlauf in Österreich", sagt Lang, der am 31. Dezember auch ein Eliminator-Race der Mountainbiker ins Programm genommen hat. Musikalisch werden die "Jungen Zillertaler" das alte Jahr ausklingen lassen.

