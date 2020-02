Keine Nachfolger-Einigung: ÖTV-Präsidium bleibt im Amt

Bei einer Sitzung in Linz konnte sich die aus den neun Landesverbands-Chefs bestehende Wahlkommission auf keinen Kandidaten als Nachfolger einigen. Dies gab der ÖTV am Sonntagabend bekannt. Die Juristin Toth steht seit März des Vorjahres interimistisch an der Spitze des Verbands.

Aus den drei mündlich eingebrachten Wahlvorschlägen erhielt laut Verbandsangaben keiner eine gemeinsame Zustimmung. Das neue Präsidium hätte am 22. März in Ehrenhausen (Steiermark) bei der Generalversammlung des ÖTV gewählt werden sollen.

Bis dahin sollen die neu zu erstellenden Statuten so adaptiert werden, dass alle neun Landesverbands-Präsidenten Mitglieder des ÖTV-Präsidiums werden. Der ÖTV-Präsident soll dann von einer weiteren Person besetzt werden, hieß es in der Aussendung.