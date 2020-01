Keine Medaille für Ziegler/Kiefer

Gold ging an die Russen Alexandra Bojkowa und Dimitrij Koslowskij. Bei den Herren triumphierte deren Landsmann Dimitri Alijew, der in die Fußstapfen von Javier Fernandez trat. Der Spanier hatte zuvor siebenmal in Serie den EM-Titel geholt. Bei den Damen qualifizierte sich Olga Mikutina (Ö) als 21. für die heutige Kür.

