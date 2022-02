Die Sportwelt geht immer rigoroser gegen Russland, das sich mit dem Einmarsch in der Ukraine ins Abseits gestellt hat, vor. Der Fußball-Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA haben Russland von allen Wettbewerben suspendiert. Das bedeutet unter anderem, dass die russische Auswahl nicht am WM-Play-off Ende März und damit auch nicht an der Endrunde 2022 in Katar teilnehmen kann.