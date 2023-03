Keine Extrawurst

Novak Djokovic fehlt auch in Miami.

Tennis-Profi Novak Djokovic verpasst das nächste wichtige Turnier. Weil der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Serbe nach wie vor nicht in die USA einreisen darf, fehlt der 35-Jährige nach dem Masters-Turnier in Indian Wells auch in dieser Woche bei den Miami Open. "Wir haben versucht, für Novak Djokovic eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Aber das hat nicht geklappt", sagte Turnierdirektor James Blake.

Für einen Sonderstatus des 22-fachen Grand-Slam-Siegers hatte sich unter anderem Floridas Gouverneur Ron DeSantis eingesetzt. Auch der US-amerikanische Tennisverband (USTA) und die Organisatoren der US Open hatten ihre Unterstützung zugesagt. Noch bis 11. Mai gilt in den USA die Regel, dass man als Ausländer einen Impfnachweis braucht, wenn man mit dem Flugzeug einreist.

Das Turnier in Miami hat Djokovic bereits sechsmal gewonnen. "Wir sind eines der wichtigsten Turniere der Welt, wir möchten die besten Spieler haben, die spielen können. Wir haben alles getan, was wir konnten", sagte Blake. Djokovic hat die auch "Sunshine Double" genannten Turniere in Kalifornien und Florida nun schon seit 2019 nicht mehr gespielt.

Gestern bei Druckbeginn dieser Ausgabe wackelte Djokovics Nummer-1-Position. Um Mitternacht traf Carlos Alcaraz im Indian-Wells-Finale auf Daniil Medwedew. Der Spanier brauchte bei diesem mit 10,1 Millionen US-Dollar dotierten Event einen Sieg und damit den Titel, um auf den Thron zurückzukehren. In der Runde der letzten vier hatte sich Alcaraz gegen den Südtiroler Jannik Sinner mit 7:6 (4), 6:3 durchgesetzt, der Russe Medwedew behielt gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 7:5, 7:6 (4) die Oberhand. Für den 27-Jährigen war es der bereits 19. Einzelsieg in Folge auf der ATP-Tour. Eine eindrucksvolle Serie.

Bei den Damen bestritten Aryna Sabalenka aus Belarus und Elena Rybakina aus Kasachstan das Endspiel. Nummer eins der Welt bleibt aber Iga Swiatek. Die Polin war im Semifinale gegen Rybakina absolut chancenlos, sie unterlag in 77 Minuten 2:6, 2:6. "Es war schwierig für mich. Leider fühle ich mich im Moment unwohl, es kostete mich Überwindung, dieses Match zu bestreiten", sagte Swiatek, die mit Rippenproblemen kämpft.

Auf Titelverteidigerinnen in Indian Wells liegt offenbar ein Fluch. Die bis dato Letzte, die ihren Vorjahrescoup wiederholen konnte, war Martina Navratilova 1991. Swiatek hatte 2022 im Endspiel Maria Sakkari (Gre), die Nummer 1 des Upper Austria Ladies 2023, geschlagen.

