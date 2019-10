Kein Tag für Favoriten im Shanghai-Viertelfinale

Dominic Thiems Erfolgslauf auf der ATP-Tour ist gestoppt. Der Tennis-Weltranglistenfünfte, der am vergangenen Sonntag in Peking triumphiert und insgesamt sieben Matches in Folge gewonnen hatte, schied im Masters-1000-Viertelfinale in Shanghai aus. Der 26-jährige Lichtenwörther unterlag dem starken Aufschläger Matteo Berrettini (Ita) 6:7 (8), 4:6. Im Tiebreak des ersten Satzes hatte Thiem schon 3:0 geführt. "Es ist schade, aber Berrettini hat auch wirklich gut gespielt", sagte Thiem.

Gemäß Papierform hätte es heute den Semifinal-Klassiker zwischen dem "Dominator" und Roger Federer geben sollen. Doch nicht nur Thiem ist draußen, sondern auch der "Maestro". Federer musste sich Alexander Zverev (D) 3:6, 7:6 (7), 3:6 geschlagen geben. Der 38-jährige Schweizer hatte während der Partie seinem Unmut freien Lauf gelassen und sich sogar (wegen Ballwegschießens) einen Strafpunkt eingefangen. Federer hatte sich deshalb mit dem spanischen Schiedsrichter Nacho Forcadell angelegt, wollte dazu aber anschließend keine Journalistenfragen beantworten. "Damit Sie etwas auf Twitter schreiben können, oder?", schnauzte "König Roger" einen Reporter an.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Srb) verlor gegen Stefanos Tsitsipas (Gre) 6:3, 5:7, 3:6.