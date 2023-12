Kein Losglück für die Welser Basketballer

Das Los entschied, dass der Showdown am 21. Jänner (15.30 Uhr) gegen die Lions in Traiskirchen über die Bühne gehen wird. Vielleicht ist das nicht einmal das schlechteste Omen: Die Messestädter feierten nämlich auf dem Weg in das Endspiel durch die Bank Auswärtserfolge. "Ich bin mir sicher, dass uns viele Welser Fans nach Traiskirchen begleiten werden", sagte Flyers-Coach Sebastian Waser, der heute (19 Uhr) mit seinem Team in der Superliga beim UBSC Graz gastieren wird. "Wir wachsen immer mehr zusammen und entwickeln uns weiter. Es wäre schön, wenn wir unsere Siegesserie verlängern könnten", sagte Wels-Legionär Radii Caisin. Komplexer gestaltet sich die Aufgabe für die OCS Swans Gmunden, die beim BC Vienna Kapitän Daniel Friedrich vorgeben müssen. "Wir müssen hart in der Defensive spielen und in der Offensive besser exekutieren", gibt Toni Blazan den Gameplan vor.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos