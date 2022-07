Ab morgen wird der Red-Bull-Ring im steirischen Spielberg als Publikumsmagnet die Besuchermassen anziehen, zum Formel-1-Wochenende werden mehr als 300.000 Zuschauer erwartet. Die Königsklasse des Motorsports boomt wie schon lange nicht mehr, obwohl in der Startaufstellung des Grand Prix von Österreich am Sonntag wieder kein rot-weiß-roter Lokalmatador stehen wird. Seit November 2010 (Abu Dhabi/Christian Klien) gibt es in der Formel 1 keinen österreichischen Piloten mehr.