Karateka Plank gewann Gold bei Europaspielen

Bettina Plank (Karate-do Wels) hat am letzten Wettkampftag der Europaspiele von Minsk in der Kumite-Klasse bis 50 kg die erste Goldmedaille für Österreich geholt. Die 27-jährige Wahl-Linzerin bezwang die türkische Weltranglistenerste Serap Ozcelik 5:1 und revanchierte sich damit für die Finalniederlage bei den Europaspielen von Baku 2015. "Das ist der größte Erfolg in meiner Karriere, schöner noch als WM-Bronze. Ich kann es nicht glauben. Es ist einfach großartig", jubelte Plank nach dem stimmungsvollen Showdown vor 3000 Fans. "Ich habe bewiesen, dass ich alle, wirklich alle schlagen kann." Auch Christoph Sieber, der Sportdirektor des rot-weiß-roten Olympischen Komitees, freute sich: "Das war eine fantastische Leistung. Betti hat dem Druck standhalten können."

Österreich beendete die Titelkämpfe in Weißrussland mit insgesamt sieben Medaillen (1x Gold, 2x Silber und 4x Bronze).