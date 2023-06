"Karate"-Kür war alles andere als ein Schlag ins Wasser

Österreich ist bei den Europaspielen in Krakau und Malopolska eine Karate-Großmacht: Das gilt nicht nur für die Matte, auf der Bettina Plank ihren Titel von 2019 verteidigte, sondern auch für das Wasser. Mit ihrer neuen "Karate"-Choreografie gewannen die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri das Technik-Finale und führten die Konkurrenz regelrecht vor. Während die zwei Drillingsschwestern (266.4584 Punkte) auf die zweitplatzierten Niederländerinnen Bregje de Brouwer/Marloes Steenbeek knapp 16 Zähler Vorsprung hatten, lagen die Ränge zwei bis vier innerhalb von nur drei Punkten.

"Es ist unglaublich! Wir haben riskiert und wurden belohnt, die Erleichterung ist riesengroß", sagte Anna-Maria in Anspielung auf ihre schlagkräftige Darbietung. Diese hatten sie nämlich kurzfristig umgestellt.

"Normalerweise beginnen wir mit so einer Veränderung im Oktober und haben mehrere Monate Zeit, jetzt haben wir es in vier Wochen einstudiert", erklärte Anna-Maria. Umso schwieriger sei es nun, die Goldene zu begreifen. An alle Details wurde gedacht: Selbst ihre Badeanzüge hatten sie im Kimono-Design gestaltet.

Um das eine Paris-Ticket

Angesichts der diesmal nicht so starken Ukrainerinnen – die Europameisterinnen des Vorjahres wurden im Technik-Finale Vierte – und der wegen des Kriegs ausgeschlossenen Russinnen sind die beiden 25-jährigen Schwestern auch in der Freien Kür (17 Uhr) am Samstag die Favoritinnen auf einen weiteren EM-Titel.

Die Addition der Wertungen der beiden Finalbewerbe entscheidet über den einen bei den European Games zu vergebenden Quotenplatz für die Sommerspiele nächstes Jahr in Paris – das erklärte Ziel der Alexandri-Schwestern bei den Titelkämpfen in Polen.

