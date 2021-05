Karate-Ass Plank hat noch zwei Olympia-Chancen

"Jetzt ist der Endspurt Richtung Tokio", sagt die 29-jährige Vorarlbergerin, die sich den Feinschliff auf Gran Canaria und im Olympiazentrum geholt hat. Nach der Enttäuschung von Lissabon, wo Plank in der Premier League in der Klasse bis 50 Kilogramm schon in Runde eins scheiterte, ist sie im Angriffsmodus. "Ich war dort auf der Matte komplett blockiert. Es hat Zeit gebraucht, um das aufzuarbeiten."

Zwei Olympia-Chancen hat die Gewinnerin der Europaspiele 2019 noch: Für das Tokio-Ranking zählen die EM und das Qualifikationsturnier in Paris (11. bis 13. Juni). Österreichs Teamtrainer Juan Luis Cardenez ist zuversichtlich für Porec: "Wir fahren zur EM, um dort zu gewinnen – Kampf für Kampf."