Kanu: WM-Start ohne Makel

Die Schwestern Ana Roxana und Adriana Lehaci (KRV Schnecke Linz) qualifizierten sich über 200 Meter als Vorlaufdritte hinter Ungarn und Australien direkt für das Finale am Freitag. In der Para-Kategorie schaffte es der Altenberger Markus "Mendy" Swoboda als Vorlaufdritter über 200 Meter ins Semifinale. Sein Schnecke-Klubkollege Manfred Pallinger belegte in seinem Canadier-Einer-Vorlauf über 500 Meter Platz vier und ist damit ebenfalls im Semifinale dabei. Der 22-jährige Wiener Timon Maurer startete im Kanu-Einer mit einem Vorlaufsieg über 500 Meter in seine erste WM in der allgemeinen Klasse. Auch er ist im Semifinale.

