Kanu-Weltmeisterin Viktoria Schwarz beendet Karriere

Kanu-Weltmeisterin Viktoria Schwarz (38) gab im Magazin "Oberösterreicherin" das Ende ihrer Karriere bekannt.

Die mehrfache Olympiateilnehmerin und Weltmeisterin zieht damit einen Schlussstrich unter eine außergewöhnliche sportliche Laufbahn: Schwarz hat in ihrer Karriere an vier Olympischen Spielen teilgenommen und insgesamt 29 Weltcupmedaillen gewonnen. Zudem errang sie bei Weltmeisterschaften Bronze, Silber und Gold (2011 WM in Szeged, Ungarn) und prägte damit mehr als zwei Jahrzehnte die internationale Kanuszene.

Ihr ursprünglicher Plan war es, ihre Karriere mit einer Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris abzurunden. Doch nach der Geburt ihres Sohnes Ben Vito im Dezember 2024 änderte sich ihre Perspektive: „Ich dachte, ich könnte trotz Kind einfach weitermachen – aber meine Prioritäten haben sich verschoben“, sagt Viktoria Schwarz offen.

Statt täglichem Training und Wettkämpfen steht für die 38-Jährige nun das Leben als Vollzeitmama im Mittelpunkt. Ihr zweijähriger Sohn Ben Vito ist ihre absolute Nummer eins.

Neuer Lebensabschnitt beginnt

Neben ihrer Mutterrolle denkt Schwarz nun über ihre berufliche Zukunft nach und freut sich auf die neuen Herausforderungen, die das Leben abseits des Leistungssports für sie bereithält. Mit ihrem Rücktritt geht eine Ära im österreichischen Kanusport zu Ende. Viktoria Schwarz blickt mit Dankbarkeit auf eine beeindruckende sportliche Bilanz und erfolgreiche Karriere zurück.

