Kanu: Schwarz/Lehaci bei EM ins 500-m-Semifinale eingezogen

Sie landeten in ihrem Vorlauf an der fünften Stelle, nur die ersten drei zogen direkt in das Finale ein. Am Freitag steht für die Österreicherinnen zunächst der Vorlauf über 200 m auf dem Programm (12.25 Uhr), ehe die 500-m-Vorschlussrunde folgt (13.00). Das Duo ist auf der halben Kilometerstrecke für Olympia in Tokio qualifiziert.