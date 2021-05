Kanu: Erster Renneinsatz 2021 von Lehaci/Schwarz beim Szeged-Weltcup

Vorlauf und Semifinale sind für Freitag angesetzt, das Finale für Samstag. Über 200 m ist Vor- bis Endlauf für Sonntag eingeplant. "Es ist unser erstes großes internationales Rennen heuer und wir wollen wissen, wo wir im internationalen Vergleich stehen", so die beiden.

Am Sonntag auch am Start ist der für die Paralympics (24.8.-5.8.) bereits qualifizierte Oberösterreicher Markus Mendy Swoboda sowie der Wiener Martin Dobry. Für den 17-Jährigen ist es das erste große internationale Rennen. Der zweite Weltcup mit österreichischer Beteiligung findet bereits nächste Woche in Barnaul in Russland statt.

Die beiden Kanutinnen waren auch in der OÖN-TV-Sendung am vergangenen Montag zu Gast: