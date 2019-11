Kann Wels den Spieß umdrehen?

"Not in our house – nicht in unserem Haus." Das Motto der Raiffeisen Flyers Wels für das heutige 88. Basketball-Derby (20 Uhr) ist als Warnung an Gmundens Adresse zu verstehen. Die "Schwäne" sollen es ja nicht wagen, sechs Tage nach dem 107:89-Kantersieg in der Volksbank-Arena auch in der Messestadt zu triumphieren. Die Welser, die in Bestbesetzung antreten können, sinnen auf Revanche, sie wollen in der "ewigen Bilanz" auf 25:63 verkürzen.

Zuversichtlich stimmt sie die beeindruckende Bilanz vor heimischem Publikum. Von den jüngsten 14 Partien wurden zwölf gewonnen. Auch die vergangenen beiden Heim-Derbys gingen an die Welser – 83:75 und 85:80. "Mit unseren Fans im Rücken werden wir den Gmundnern auf jeden Fall einen heißen Tanz liefern", ist Flyers-Obmann Michael Dittrich überzeugt. Ein voller Erfolg würde der direkten Play-off-Qualifikation in der Superliga (Platz in den Top 6) dienlich sein.

Doch auch die drittplatzierten Swans, denen die Ausfälle von Matthias Linortner (Saisonende nach Kreuzbandriss) und Javion Ogunyemi (wegen Knieblessur bis Mitte Jänner außer Gefecht) zusetzen, haben nichts zu verschenken. "Der Druck ist sicher bei den Welsern, sie sind Sechste und damit auf dem Schleudersitz", sagte Gmundens Finanzchef Harald Stelzer. Gespannt darf man auf das Debüt von Neuzugang Russell Woods sein. Der US-Center hat drei Teamtrainings absolviert und die Spielgenehmigung in der Tasche.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at