Kann Wels den Meister ärgern?

Am Sonntag (17.30 Uhr) muss ein Team Federn lassen, im Raiffeisen-Sportpark oberhalb des Traunsees steigt das direkte Duell, in dem die Steirer ausgeruht erwartet werden. Den Gmundnern stecken noch die Reisestrapazen und das Europe-Cup-Match bei Gaziantep in den Knochen. Ebenfalls morgen (17.30 Uhr) kehren die Raiffeisen Flyers Wels auf das Parkett zurück, nach einem starken Saisonstart mit drei vollen Erfolgen reisen die Messestädter mit breiter Brust zum amtierenden Meister BC Vienna. Es ist – wenn man so will – ein Bonusmatch. "Allein diese Herausforderung ist Motivation genug, um die Ausfälle zu kompensieren und selbstbewusst aufzutreten", sagte Wels-Coach Sebastian Waser. An der angespannten Personalsituation hat sich nichts geändert. Neo-Legionär Chase Jeter hat nach wie vor keine Spielberechtigung.