Junioren-Radrundfahrt: Niederländer Anco Ballif gewinnt die 2. Etappe in Sarleinsbach

Die 49. Int. Oberösterreichische Versicherung Junioren Rundfahrt 2024 wurde am Samstag mit der 2. Etappe mit Start und Ziel in Sarleinsbach fortgesetzt. Auf den intensiven 116,5 Kilometern mit insgesamt 1.845 zu absolvierenden Höhenmetern wurde den Radstars der Zukunft so ziemlich alles abverlangt. Von Beginn an wurde ein hohes Tempo vorgelegt und eine Attacke nach der anderen gestartet.

Bis zur letzten von insgesamt sechs Runden gelang es keinen Ausreißern, mehr als 18 Sekunden vom Hauptfeld wegzukommen. Die Österreicher präsentierten sich heute stark: Valentin Hofer vom Team Oberösterreich sicherte sich heute nicht nur eine Sprintwertung in Sarleinsbach, sondern mischte auch lange um den Etappensieg mit. Der 17jährige aus Maria Schmolln gilt als ganz großes Talent des heimischen Radsports und zeigte auch heute sein Können. Auch der österreichische Straßenmeister Manolo Wrolich war zwischendurch in der Spitzengruppe vertreten.

Sturz des Führenden in der Zielkurve

Rund 20 Kilometer vor dem Ziel attackierte dann eine 8-Mann-Spitzengruppe mit Valentin Hofer vom Team Oberösterreich. Das aufmerksame Hauptfeld konnte die Ausreißer wieder einholen und mit einem gewaltigen Tempo fuhr das Peloton dem Ziel in Sarleinsbach entgegen. 10 Kilometer vor dem Ziel dann die entscheidende Attacke von vier Fahrern, die einen hauchdünnen Vorsprung vor dem heranbrausenden 70 Mann starken Hauptfeld ins Ziel retten konnten.

Die Ausreißer mit Manolo Wrolich (AUT, Nationalteam Österreich) und Valentin Hofer (AUT, Regionalteam Oberösterreich). Bild: Reinhard Eisenbauer

Im Finale bog Brandt Christiansen (Uno-X Junior Team) als erster in die Zielkurve ein und hatte die beste Ausgangsposition für den Tagessieg. Der Dänische Straßenmeister war aber etwas zu schnell unterwegs und kam nach der Kurve zu Sturz: Damit holte sich Anco Ballif (Gepla-Watersley Cycling Team) aus den Niederlanden nach 2:44:42 Stunden den Sieg mit einer Sekunde Vorsprung auf den Norweger Magnus Flaterud (Asker CK Junioe) und den Dänen Oskar Louwlarsen (Uno-X Junior Team). Bester Österreicher wurde heute Paul Viehböck vom Regionalteam Österreich auf Platz 25 mit 12 Sekunden Rückstand. „Ein unglaublich spannendes Finale heute in Sarleinsbach. Die zukünftigen Radstars haben gezeigt, wie hoch das Niveau im internationalen Nachwuchsbereich im Radsport ist“, betont Renndirektorin Helga Mitmasser.

Gesamtführender aus Deutschland

In der Gesamtwertung führt der deutsche Louis Grupp vom Nationalteam Deutschland. Der Sieger der 1. Etappe in Marchtrenk liegt 11 Sekunden vor dem Schweizer Nationalteamfahrer Noel Toth und 15 Sekunden vor dem Belgier Jasper Verbrügge (Team Acrog-Tormans). Als bester Österreicher liegt Heimo Fugger vom Nationalteam mit 1:08 Minuten Rückstand auf Platz 22. Das europaweit bedeutende Nachwuchsrennen ist heuer extrem stark besetzt und kann heuer mit 24 Mannschaften aus 16 Nationen aufwarten. Insgesamt 11 nationale Landesmeister sind bei der Rundfahrt in Oberösterreich am Start. Über 130 Profi-Nachwuchsfahrer aus 24 Nationen zeigten in beeindruckender Art und Weise, auf welch hohem Niveau und mit welchem Tempo die Radstars der Zukunft unterwegs sind. Die Rundfahrt wird morgen Sonntag entschieden.

Trikotträger mit Heimo Fugger (AUT, Nationalteam Österreich), Luis Grupp (GER, Team Deutschland), Jasper Verbrugge (BEL, Acrog-Tormans) Bild: Reinhard Eisenbauer

3. Etappe von Bad Wimsbach nach Straß im Attergau

Die Schlussetappe startet am 21. Juli 2024 um 11.30 Uhr am Marktplatz in Bad Wimsbach. Dann gilt es, 109,2 Kilometer und1308 Höhenmeter zu überwinden. Nach einigen Bergwertungen im Verlauf der Strecke wartet mit Straß im Attergau das Etappenziel auf die Top-Nachwuchsfahrer. Die Zielankunft bei der Volksschule in Straß wird um 14 Uhr erwartet. Die Siegerehrung der 49. Int. Oberösterreichische Versicherung Junioren Rundfahrt findet gleich im Anschluss an die Zieleinfahrt statt.

