Jumbo-Kapitän Vingegaard flog zum Zeitfahr-Triumph

Der Mann in Gelb war am Dienstag eine Klasse für sich, am Mittwoch wartet die Königsetappe.

Was für eine Machtdemonstration. Jonas Vingegaard, Kapitän des Jumbo-Visma-Teams und Mann in Gelb bei der Tour de France, setzte am Dienstag beim Zeitfahren auf der 16. Etappe einen womöglich entscheidenden Schritt zur Titelverteidigung. Der Däne nahm seinem bislang ebenbürtigen Rivalen Tadej Pogacar da als Gewinner satte 1:38 Minuten ab, nachdem es zuvor ein Krimi um wenige Sekunden war. Vingegaard geht nun mit 1:48 Minuten Vorsprung in die heutige Königsetappe. Der Osttiroler Felix Gall fuhr sich mit starker Leistung in die Top Ten zurück.

"Habe mich selbst überrascht"

Zur Schlüsselstelle wurde wie erwartet die Cote de Domancy am Ende. Während sich Pogacar für einen Wechsel vom Zeitfahr-Velo auf das leichtere Bergrad entschied, blieb Vingegaard auf seiner Spezialanfertigung sitzen. Mit flüssigem Tritt baute der Däne seine Führung auf den zwei Minuten vor ihm gestarteten Slowenen immer weiter aus. "Hol dir die Tour", funkte ihm sein deutscher Sportdirektor Grischa Niermann ans Ohr. "Das war das beste Zeitfahren meiner Karriere. Ich habe mich selbst überrascht", jubelte Vingegaard.

Königsetappe über vier Alpenpässe

Doch längst ist noch nicht aller Tage Abend bei dieser Tour. Am Mittwoch wartet die Königsetappe mit vier Alpenpässen. Vor allem der schier endlose Col de la Loze türmt sich vor dem Peloton auf. Es geht fast 30 Kilometer bergan auf 2304 Meter Höhe bei bis zu 24 Prozent Steigung. Danach warten bis zum Etappenziel in Courchevel noch eine riskante Abfahrt und der steile Anstieg zum Flugplatz. Und alle sind vor dem Samstag gewarnt. Das Vogesen-Teilstück mit 3600 Höhenmetern und sechs Anstiegen gilt als äußerst tückisch.

"Bin bereit für die Schlacht"

Das alles sollte auch Gall mehr liegen. Am Dienstag im Zeitfahren, nicht unbedingt seine Schokoladen-Disziplin, hielt er aber wegen der mehr als 600 Höhenmeter ebenfalls super mit. Auf Vingegaard verlor er 3:40 Minuten, dank der 13.-besten Zeit überholte er aber den direkten Konkurrenten Guillaume Martin (Fra) wieder und ist nun Zehnter. "Damit kann ich mehr als zufrieden sein. Ich fühle mich nun bereit für die große Schlacht."

Erneut starker Auftritt: Felix Gall Bild: (APA/AFP/MARCO BERTORELLO)

110. Tour de France: 16. Etappe, Passy–Combloux (22,4 km/Einzelzeitfahren): 1. Vingegaard (Den) Jumbo 32:36 Min., 2. Pogacar (Slo) UAE +1:38 Min., 3. van Aert (Bel) Jumbo +2:51; weiters: 13. Gall (AUT) AG2R +3:40; 54. Mühlberger (Ö) Movistar +5:54; 57. Großschartner (Ö) UAE +5:59; 72. Gogl (Ö) Alpecin +6:24; 116. Konrad (Ö) Bora +7:05; 119. Haller (Ö) Bora +7:14; Gesamtwertung: 1. Vingegaard 63:06:53 Std., 2. Pogacar +1:48 Min., 3. A. Yates (Gb) UAE +8:52; 10. Gall +18:19; 24. Großschartner +1:20:09 Std.; 47. Mühlberger +2:20:08.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl