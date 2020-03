Julian Schöberl: "Wir waren gebrochen"

Für Julian Schöberl ist der Traum von den Olympischen Spielen in Tokio jäh geplatzt. Der Urfahraner galt als Österreichs schnellster Leichtgewichtsruderer, ist allerdings bei der ÖRV-internen Ausscheidung für die Restquotenregatta überraschend gescheitert. Mit seinem Wiener Partner Matthias Taborsky verlor der 23-Jährige im portugiesischen Avis gegen das Wiener Brüderpaar Paul und Bernhard Sieber – und das nach einer strittigen Entscheidung.

Emotional soll es hergegangen sein, wie die OÖN erfahren haben. "Ich tue mich schwer, damit abzuschließen", bestätigte Schöberl auf Nachfrage. Was war geschehen? Das erste Rennen des "Best of 3"-Modus endete mit einer Kopf-an-Kopf-Entscheidung.

"Da ich den Paul im Augenwinkel gesehen habe, sind wir knapp vorne gewesen", schilderte Schöberl. Daumen hoch von Fabio Becker, Trainer der Siebers, bestätigte den Eindruck endgültig. Entsprechend groß sei die Freude bei den Siegern und die Niedergeschlagenheit bei den Verlierern gewesen. Allerdings für nur knapp eine Stunde. Dann war alles anders. Trainer sowie die sportliche Verbandsleitung erklärten Sieber/Sieber nach Videostudium um wenige Zentimeter zu den Gewinnern. Da es keine genaue Zeitnehmung gab, wurden die TV-Bilder zum Streitpunkt. "Die Kameraperspektive hat nicht ganz gepasst", sagte Schöberl. Sie sei zum Vorteil des Wiener Bootes gewesen. Jegliche Diskussion änderte nichts an der Entscheidung, die für Schöberl/Taborsky niederschmetternd war. "Wir waren gebrochen", sagte Schöberl.

Dass der nur wenige Stunden später durchgeführte zweite Lauf klar an Sieber/Sieber ging, war wenig überraschend. "Da waren sie dann klar besser."

Mehrfach betonte er, nicht als schlechter Verlierer dastehen zu wollen, sein Hadern mit der Entscheidung war unüberhörbar. "Zwei Jahre lang war ich der schnellere Ruderer, nur an diesem einen Tag nicht." Kein Trost: Die Restquoten-Regatta Ende April im italienischen Varese wurde inzwischen abgesagt. Auch die ersten beiden Weltcupstationen in Sabaudia und eben Varese (Anfang Mai) wurden gestrichen. Hinter Olympia steht ein Fragezeichen.

