 Julia Grabhers besonderer Heimvorteil beim Upper Austria Ladies in Linz

"Extra-Druck? Verspüre ich keinen. Ich sehe es eher als Ansporn", sagt Julia Grabher und lächelt dabei überzeugend. Die Vorarlbergerin muss die heimischen Tennis-Hoffnungen beim Upper Austria Ladies in Linz allein schultern, nachdem in der Qualifikation alle sechs angetretenen ÖTV-Asse frühzeitig gescheitert sind. An ihrem früheren Wohnort ist Grabher der Erfolg heute (nicht vor 16 Uhr) gegen die US-Amerikanerin Madison Brengle, in der Weltrangliste als 80.