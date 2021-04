Judo-Grand-Slam: Wertvolle Punkte für Sabrina Filzmoser

Die zweifache Ex-Europameisterin verlor allerdings in der Hoffnungsrunde ausgerechnet gegen die Rumänin Loredana Ohai, ihre direkte Konkurrentin um den zweiten Europa-Quotenplatz. Die nächste Chance für Filzmoser gibt es bei der EM in Lissabon (16. bis 18. April). LZ-Multikraft-Wels-Kollege Kimran Borchashvili (bis 66 kg) unterlag in seinem Auftaktkampf Muhammed Demirel (Tur).

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.