Judo: Dritter Titel in dritter Gewichtsklasse

Während Ersterer seinen Titel bis 66 Kilogramm verteidigte, gelang Wachid ein Kunststück: Der 23-Jährige holte bis 90 Kilo seinen dritten Titel in der dritten Gewichtsklasse. 2018 hatte der Marchtrenker erstmals bis 66 angeschrieben, vor zwei Jahren dann bis 73 nachgelegt. Dies blieben die einzigen Titel für Oberösterreich, da Sabrina Filzmoser – diesmal eine Klasse höher – vorzeitig ausschied, und es beim UJZ Mühlviertel überhaupt nicht lief. In der Finalveranstaltung war der Klub zwar in sieben Kämpfen vertreten, verlor aber alle Entscheidungskämpfe. Darunter auch Daniel Allerstorfer, der sich im Superschwergewichtsfinale überraschend dem Wiener Movli Borchashvili – ein Cousin der Welser Borchashvilis – geschlagen geben musste. Mit Elena Hinterreiter (SV Gallneukirchen) und Wojciech Kanik (UJZ Mühlviertel) schafften noch zwei weitere Oberösterreicher den Sprung in ein Finale.

Keine Starterlaubnis vom Verband für Straßwalchen hatte Samuel Gaßner erhalten, weil der Ottensheimer kommende Woche bei der U21-WM in Olbia (Ita) kämpft.