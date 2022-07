Vor vier Jahren noch arbeitete Jonas Vingegaard fünf Tage die Woche frühmorgens in einer Fischfabrik in Hanstholm an der dänischen Küste, ehe er sich am Nachmittag auf das Rad setzte, um zu trainieren. Am Sonntag vergoss der schmächtige 25-Jährige auf den Champs-Elysees in Paris Tränen, weil er als Sieger der 109. Tour de France gefeiert wurde. Die Abschluss-Etappe wurde im Sprint zur Beute des Belgiers Jasper Philipsen (Alpecin).