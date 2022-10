Jetzt live: Wird Thiem wieder Österreichs Nummer 1?

Erst in der Vorwoche traf Thiem im Viertelfinale von Gijon ebenfalls auf Cerundolo, den er glatt in zwei Sätzen eliminiert hatte. Ein besonderer Anreiz ist auch der Blick auf die ATP-Weltrangliste: Wenn ihm gegen Cerundolo erneut ein Sieg gelingt, dann überholt Thiem am Montag Jurij Rodionov (aktuell ATP-128.) und scheint im Ranking wieder als bester ÖTV-Spieler auf. Erreicht Thiem nach seinem Halbfinale in Gijon in Antwerpen das Finale, würde er wieder in den Top 100 der Welt stehen.

Das Match im Liveticker: