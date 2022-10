Jetzt live: Thiem trifft in Antwerpen auf Lokalmatador

Der Belgier steht dank einer Wildcard im Hauptbewerb. Es ist das erste Duell der beiden auf der Tour. Thiem, der in der Weltrangliste seit gestern bereits auf Platz 132 geführt wird, will sich mit Siegen in Belgien seinem Ziel Top 100 bis Jahresende weiter annähern. Im Falle eines Auftakterfolgs trifft Thiem in der nächsten Runde auf Francisco Cerundolo (Arg/6), den er in der Vorwoche im Viertelfinale von Gijon (6:4, 6:3) glatt geschlagen hatte.

Das Match im Liveticker: