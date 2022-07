Jetzt live: Thiem im Båstad-Viertelfinale gegen Baez

Gegen Baez hat Thiem bisher noch nie gespielt. Von der Spielanlage erinnert der Argentinier stark an seinen Landsmann Diego Schwartzman: Mit 1,70 Metern ähnlich groß, wieselflink und solide Grundschläge. Sollte Thiem auch diese Hürde meistern, könnte es im Halbfinale zu einem Duell mit dem Russen Andrey Rublev kommen, mit dem sich der Österreicher noch in der Vorwoche in Barcelona auf dieses Turnier vorbereitet hat.

Das Match im Liveticker: